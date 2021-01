Saldi Invernali 2021: quando iniziano? Il calendario regione per regione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come ogni inizio anno, l’arrivo dei Saldi è un avvenimento che milioni di persone aspettano, per concedersi e approfittare magari di qualche spesa extra e utile, usufruendo di sconti che quest’anno più che mai, a causa di tutto quello che è successo dovuto all’emergenza Coronavirus, risulta un’ottimo svago per concedersi qualche capriccio e un occasione propizia per i commercianti che hanno sofferto di questa situazione, in cui purtroppo ancora in parte ci troviamo. Ad aprire la stagione dei Saldi Invernali 2021, Basilicata, Valle D’Aosta e Molise. In queste regioni, i Saldi sono già cominciati giorno 2 gennaio. Seguono oggi 4 gennaio, l’Abruzzo e la Calabria, sino ad arrivare domani, 5 gennaio con Sardegna e Campania. La pandemia costringe ad un ritardo dei Saldi in ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come ogni inizio anno, l’arrivo deiè un avvenimento che milioni di persone aspettano, per concedersi e approfittare magari di qualche spesa extra e utile, usufruendo di sconti che quest’anno più che mai, a causa di tutto quello che è successo dovuto all’emergenza Coronavirus, risulta un’ottimo svago per concedersi qualche capriccio e un occasione propizia per i commercianti che hanno sofferto di questa situazione, in cui purtroppo ancora in parte ci troviamo. Ad aprire la stagione dei, Basilicata, Valle D’Aosta e Molise. In queste regioni, isono già cominciati giorno 2 gennaio. Seguono oggi 4 gennaio, l’Abruzzo e la Calabria, sino ad arrivare domani, 5 gennaio con Sardegna e Campania. La pandemia costringe ad un ritardo deiin ...

