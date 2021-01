Rider aggredito a Napoli | fermati anche minori e recuperato il motorino Gara di solidarietà

Advertising

giornalettismo : Una delle raccolte fondi più rapide. Segnale forte della solidarietà nei confronti del mondo dei #riders. Dopo q… - bilotti_anna : Fanno male al cuore le immagini dei delinquenti che a Napoli hanno ferocemente aggredito un #rider. Fa bene, invece… - Albertoflick : Anno 2021, macerie umane a #Napoli, aggredito, rapinato #Rider #Deluca - MelgerTina : RT @Zbarskij: Il Partito Democratico, il partito del jobs act, del precariato come prassi, che solidarizza con Gianni, il rider aggredito a… - ahp68 : RT @Zbarskij: Il Partito Democratico, il partito del jobs act, del precariato come prassi, che solidarizza con Gianni, il rider aggredito a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rider aggredito

Napoli, rider aggredito in strada: le sue parole L'appello del consigliere regionale, Francesco Borrelli: 'Fatti avanti, anche in forma anonima: vogliamo aiutarti'. Un rider di 52 anni, sposato e con ...Cade il rider, viene trascinato via dallo scooter, tanto che uno degli aggressori finisce addirittura per investirlo con la mole del proprio ciclomotore. Brutta scena in via Calata Capodichino, botte ...