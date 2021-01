“Riaprire le scuole il 7 è rischioso: rinviare di qualche giorno per monitorare i contagi”. Appello a Conte di virologi, presidi e sindacati (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ministra, non apra le scuole superiori il 7 gennaio. Il rischio è troppo elevato”. A lanciare l’Appello alla titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina non sono più solo le Regioni ma anche la comunità scientifica, i dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali. Di fronte alla crescita dei contagi negli ultimi giorni e al possibile boom che si potrebbe registrare dopo il 10 gennaio, conseguenza dei ritrovi durante le festività natalizie, il primo a chiedere un confronto con il governo è stato il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Un campanello d’allarme suonato anche dai presidenti delle regioni Puglia, Lazio, Veneto, Umbria e Campania. Ma a chiedere un supplemento di cautela sono anche e soprattutto gli esperti, virologi, medici, immunologi, pediatri. Ad accodarsi al consulente del ministro della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ministra, non apra lesuperiori il 7 gennaio. Il rischio è troppo elevato”. A lanciare l’alla titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina non sono più solo le Regioni ma anche la comunità scientifica, i dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali. Di fronte alla crescita deinegli ultimi giorni e al possibile boom che si potrebbe registrare dopo il 10 gennaio, conseguenza dei ritrovi durante le festività natalizie, il primo a chiedere un confronto con il governo è stato il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Un campanello d’allarme suonato anche dai presidenti delle regioni Puglia, Lazio, Veneto, Umbria e Campania. Ma a chiedere un supplemento di cautela sono anche e soprattutto gli esperti,, medici, immunologi, pediatri. Ad accodarsi al consulente del ministro della ...

