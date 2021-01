Ravanelli consiglia la Juventus | “Il tridente Ronaldo-Dybala-Morata difficile da sostenere”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladeve fare i conti con un momento non semplice. I bianconeri devono inseguire in campionato e il prossimo match contro il Milan potrebbe dire molto sul discorso scudetto. La sfida contro i rossoneri rischia di tagliare fuori la squadra di Andrea Pirlo dalla lotta per il vertice.caption id="attachment 1074563" align="alignnone" width="3758"Udinese, getty/captionCONSIGLIOLa Juve deve fare anche i conti con un assetto ancora da perfezionare. L'ex attaccante bianconero Fabrizioha espresso il suo parere. Queste le parole riportate da TMW: "Credo che questapossa anche giocare con, ma ci vuole una disponibilità incredibile da parte dei giocatori. Serve un centrocampo adatto in certe situazioni per supportare ...