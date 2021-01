Pasta e lenticchie tradizionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Pasta e lenticchie è un piatto semplice, ma veramente ricco di gusto. Buono da mangiare in autunno quando fuori inizia il freddo, ma anche in estate è buonissima se fatta raffreddare qualche minuto. Vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di Pasta 200 g di lenticchie secche (350 g se usate quelle precotte) 1 cucchiaio di salsa di pomodoro 40 g di carote 1 costa di sedano 1 spicchio d’aglio 1/2 cipolla piccola 1 rametto di rosmarino Timo essiccato q.b. Pepe nero q.b. 3-4 cucchiai di olio evo Sale fino q.b. 2 lt di acqua Per preparare la per prima cosa seguite le indicazioni sulla cotture delle lenticchie indicate sulla confezione. Poi procedete con la preparazione del soffritto, tagliate la cipolla, il sedano, l’aglio (se lo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laè un piatto semplice, ma veramente ricco di gusto. Buono da mangiare in autunno quando fuori inizia il freddo, ma anche in estate è buonissima se fatta raffreddare qualche minuto. Vediamo insieme la preparazione. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di200 g disecche (350 g se usate quelle precotte) 1 cucchiaio di salsa di pomodoro 40 g di carote 1 costa di sedano 1 spicchio d’aglio 1/2 cipolla piccola 1 rametto di rosmarino Timo essiccato q.b. Pepe nero q.b. 3-4 cucchiai di olio evo Sale fino q.b. 2 lt di acqua Per preparare la per prima cosa seguite le indicazioni sulla cotture delleindicate sulla confezione. Poi procedete con la preparazione del soffritto, tagliate la cipolla, il sedano, l’aglio (se lo ...

fdiciannove : @addictedtojoy Io ho risolto con quella integrale alternata a quella di lenticchie rosse, ma la mangio comunque una… - angelica9_6 : Spaghettino di pasta di lenticchie cime di rapa e peperoncino e si gode - ___adeli___ : @Idaydream_ No amo la pasta di lenticchie Con la farina di lenticchie È veleno - Idaydream_ : @___adeli___ Pasta e lenticchie? - ___adeli___ : Vi so un consiglio che vi salverà la vita: Non mangiate la pasta di lenticchie. -

Ultime Notizie dalla rete : Pasta lenticchie Pasta e lenticchie cremosa | Perfetta per le giornate fredde RicettaSprint Feste a casa, il delivery è una gran comodità

E’ vero, saranno delle feste senza pranzi e cene nei ristoranti o tavolate oceaniche a casa di amici e parenti, ma chi l’ha detto che dovremo rinunciare ai piaceri della forchetta a Natale e Capodanno ...

Cenone fai da te low cost? Dai 30 ai 50 euro in quattro, asporto fino a 70 a testa

Impazza la "guerra" dei menu e degli sconti per conquistare le famiglie. Le offerte della grande distribuzione su tutti i prodotti tipici: ma decidono i vini ...

E’ vero, saranno delle feste senza pranzi e cene nei ristoranti o tavolate oceaniche a casa di amici e parenti, ma chi l’ha detto che dovremo rinunciare ai piaceri della forchetta a Natale e Capodanno ...Impazza la "guerra" dei menu e degli sconti per conquistare le famiglie. Le offerte della grande distribuzione su tutti i prodotti tipici: ma decidono i vini ...