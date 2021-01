Paolo Fox, oroscopo 2021 Cancro: "Avrete i vostri momenti fortunati" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paolo Fox ha presentato l'oroscopo 2021 del Cancro a Domenica In: tra le previsioni più promettenti, l'astrologo ha anticipato un'estate decisamente interessante tra scelte e progetti. Paolo Fox ha descritto come sarà l'oroscopo 2021 del Cancro anche per quest'anno, nel corso della puntata di Domenica In di ieri. Per i nati tra Giugno e Luglio, il 2021 sarà un anno "senza Saturno aggiunto" e questo regalerà, secondo l'astrologo, occasioni da cogliere al volo, soprattutto nell'ambito dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro e i momenti fortunati, si dovrà aspettare la primavera. L'anno da poco concluso è stato inevitabilmente difficile (anche) per il segno del Cancro. Secondo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021)Fox ha presentato l'dela Domenica In: tra le previsioni più promettenti, l'astrologo ha anticipato un'estate decisamente interessante tra scelte e progetti.Fox ha descritto come sarà l'delanche per quest'anno, nel corso della puntata di Domenica In di ieri. Per i nati tra Giugno e Luglio, ilsarà un anno "senza Saturno aggiunto" e questo regalerà, secondo l'astrologo, occasioni da cogliere al volo, soprattutto nell'ambito dell'amore. Per quanto riguarda il lavoro e i, si dovrà aspettare la primavera. L'anno da poco concluso è stato inevitabilmente difficile (anche) per il segno del. Secondo ...

