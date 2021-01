Omicidio Colleoni | il figlio | “Ho un blackout”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Potrebbe essere stato ila uccidere Franco, il ristoratore 68enne che è stato trovato senza vita nell’appartamento attiguo al suo ristorante domenica mattina. Inizialmente si era paventata l’ipotesi di una rapina, ma alcune cose non sembravano collimare. Ad esempio, l’era stato compiuto a un orario in cui il ristorante doveva essere chiuso, improbabile dunque che potesse trattarsi di una rapina andata male. Poi ieri in tarda mattinata arriva la confessione del. Ammette di avere avuto una colluttazione col padre, a seguito di un litigio. Infine dice di avere un, di non ricordare nulla. Spiega il procuratore: “Sui cruciali attimi del delitto dice di avere une di non ricordare cosa sia successo durante i momenti nei quali, ...