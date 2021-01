Napoli – Rider picchiato, recuperato lo scooter e fermati i sospetti: due sono minori (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il motorino è stato recuperato presso l’abitazione di uno dei sospetti, tutti originari di Secondigliano e Miano. Sei persone sono state fermate e condotte in questura perché sospettate di essere gli autori della rapina ai danni del Rider Giovanni Lanciano, avvenuta l’altra sera in Calata Capodichino a Napoli. Due di loro sarebbero minorenni. Gli agenti hanno anche recuperato il motorino rubato: Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il motorino è statopresso l’abitazione di uno dei, tutti originari di Secondigliano e Miano. Sei personestate fermate e condotte in questura perché sospettate di essere gli autori della rapina ai danni delGiovanni Lanciano, avvenuta l’altra sera in Calata Capodichino a. Due di loro sarebbero minorenni. Gli agenti hanno ancheil motorino rubato:

