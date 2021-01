L'incidenza dei positivi al 31%: Pesaro verso quota 10mila, attenzione ai pronto soccorso (Di lunedì 4 gennaio 2021) ANCONA - Avanti veloce. Il ritmo dei contagi continua ad essere preoccupante secondo i report dell'osservatorio epidemiologico marchigiano. Il bollettino azzurro del Gores di ieri ha annunciato 372 ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) ANCONA - Avanti veloce. Il ritmo dei contagi continua ad essere preoccupante secondo i report dell'osservatorio epidemiologico marchigiano. Il bollettino azzurro del Gores di ieri ha annunciato 372 ...

Ultime Notizie dalla rete : incidenza dei Coronavirus, risale l'incidenza dei contagi, che torna sopra il 14% ilGiornale.it Il via alle bonifiche al centro dei piani della giunta Ferrari per la ripresa

Nella conferenza stampa sui bilanci 2020 e i progetti 2021 il sindaco rivendica il risultato della variante su Rimateria ...

Ancora due morti. Boom di contagi nel Csa

Covid, ancora vittime. Due pazienti ricoverati in area medica Covid a Trecenta sono deceduti nella giornata di sabato. Tra i morti un uomo, 62 anni, dell’Alto Polesine e una donna di 90 anni del Basso ...

