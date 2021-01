Juventus, nella top 11 dell’Equipe c’è Cristiano Ronaldo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato uno degli anni più complicati per il calcio mondiale a causa dell’epidemia di Coronavirus. Nonostante questo i campionati e le principali competizioni europee sono state portate a termine, permettendo un giudizio complessivo sulle prestazioni dei giocatori. Nell’edizione odierna, infatti, l’Equipe ha stilato la sua top 11 per quanto riguarda l’annata. Cristiano Ronaldo è l’unico rappresentante del massimo campionato italiano. Ecco la top 11: Neuer, Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara, de Bruyne; Neymar, Lewandowski, Ronaldo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2020 è stato uno degli anni più complicati per il calcio mondiale a causa dell’epidemia di Coronavirus. Nonostante questo i campionati e le principali competizioni europee sono state portate a termine, permettendo un giudizio complessivo sulle prestazioni dei giocatori. Nell’edizione odierna, infatti, l’Equipe ha stilato la sua top 11 per quanto riguarda l’annata.è l’unico rappresentante del massimo campionato italiano. Ecco la top 11: Neuer, Alexander-Arnold, Van Dijk, Ramos, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara, de Bruyne; Neymar, Lewandowski,. SportFace.

