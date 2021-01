Julian Assange, negata l'estradizione negli USA dalla giudice britannica. "Rischio suicidio" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Niente estradizione negli Usa per Julian Assange e rilascio dal carcere per evitare rischi di suicidio. Lo ha stabilito la giudice distrettuale britannica Vanessa Baraister nel verdetto letto nella sede... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 gennaio 2021) NienteUsa pere rilascio dal carcere per evitare rischi di. Lo ha stabilito ladistrettualeVanessa Baraister nel verdetto letto nella sede...

Advertising

amnestyitalia : Imminente decisione per l'estradizione di Julian Assange. Julian Assange è sotto processo per il suo lavoro di gior… - amnestyitalia : ??ULTIM'ORA L'estradizione di Julian #Assange è stata rifiutata! - valigiablu : Julian Assange non potrà essere estradato negli Stati Uniti per le accuse di di spionaggio e pirateria informatica.… - planetarysound : RT @ComitatoCentra1: La giustizia britannica ha negato l’estradizione del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, negli Stati Uniti e ordin… - clavaran6 : RT @Libero_official: La giustizia britannica nega l'estradizione di #Assange, il fondatore di #Wikileaks: uno schiaffo agli #Usa, 'è a risc… -