Il Grande Fratello VIP 5 non va in onda l'8 gennaio: niente doppio appuntamento (Di lunedì 4 gennaio 2021) Settimana tranquilla per i vipponi quella che apre il nuovo anno. Dopo averci fatto compagnia con una non troppo esaltante puntata del GF VIP a Capodanno, il reality di Canale 5 torna oggi 4 gennaio, con una nuova puntata. Questa sera tra l'altro Grande attesa per l'eliminazione di uno dei nuovi concorrenti che lasceranno la casa. Dicevamo che, eliminazione a parte, questa sarà comunque una settimana con meno tensioni per i nostri cari vipponi. Infatti questa settimana il Grande Fratello VIP 5 andrà in onda solo il lunedì. Salta la puntata del reality di Canale 5 prevista per l'8 gennaio 2021. Venerdì sera riposo per Alfonso Signorini e i concorrenti del reality di Canale 5. Venerdì sera infatti andrà in onda l'ultima puntata della fiction di Mediaset Fratelli Caputo ...

