I vaccini restano nei frigo: pasticcio siringhe, somministrata una dose su 4 (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Calabria ma anche in Liguria non si trovano le siringhe per le inoculazioni. E in Lombardia i medici in ferie costano il posta a Gallera Leggi su today (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Calabria ma anche in Liguria non si trovano leper le inoculazioni. E in Lombardia i medici in ferie costano il posta a Gallera

Ultime Notizie dalla rete : vaccini restano I vaccini restano nei frigo: pasticcio siringhe, somministrata una dose su 4 Today.it Covid, Boris Johnson: “Già vaccinato oltre un milione di britannici”

I sindacati hanno però chiesto l'introduzione dell'apprendimento a distanza in tutte le scuole primarie. «Abbiamo vaccinato un milione di persone, più del resto d'Europa messo insieme»: lo ha detto og ...

"Da noi più vaccinati che in tutta l'Ue". BoJo parla da ex e zittisce la Scozia

“Le scuole sono sicure, è molto, molto importante sottolinearlo”, dice. “Abbiamo vaccinato un milione di. persone, più del resto d’Europa messo insieme” afferma il premier britannico Boris Johnson ai ...

