Governo: Romani, 'responsabili con Conte? Assolutamente no' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Nella maniera più assoluta no". Così il senatore Paolo Romani, ex Forza Italia, alla domanda di 'Affaritaliani.it' se esista l'ipotesi che lui e altri parlamentari attualmente all'opposizione possano costituire i cosiddetti 'responsabili' per sostenere il Governo Conte nel caso in cui Italia Viva lasci la maggioranza. "Se cade Conte la maggioranza dovrà risolvere qualche problema, o ci sarà un nuovo presidente del Consiglio o un Conte ter - dice Romani - Ma noi giochiamo la nostra partita all'interno del Centrodestra, dove riteniamo ci voglia un polo moderato, liberale e riformista. Abbiamo ritenuto esaurita la funzione storica di Forza Italia, ma nel perimetro del Centrodestra siamo e saremo, a maggior ragione visto che la legge elettorale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Nella maniera più assoluta no". Così il senatore Paolo, ex Forza Italia, alla domanda di 'Affaritaliani.it' se esista l'ipotesi che lui e altri parlamentari attualmente all'opposizione possano costituire i cosiddetti '' per sostenere ilnel caso in cui Italia Viva lasci la maggioranza. "Se cadela maggioranza dovrà risolvere qualche problema, o ci sarà un nuovo presidente del Consiglio o unter - dice- Ma noi giochiamo la nostra partita all'interno del Centrodestra, dove riteniamo ci voglia un polo moderato, liberale e riformista. Abbiamo ritenuto esaurita la funzione storica di Forza Italia, ma nel perimetro del Centrodestra siamo e saremo, a maggior ragione visto che la legge elettorale ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Nella maniera più assoluta no". Così il senatore Paolo Romani, ex Forza Italia, alla domanda di 'Affaritaliani.it' se esista l'ipotesi che lui e altri parlamentari attualme ...

Governo: Giro, ‘se vogliono crisi tre cose e poi voto a giugno’

Condividi questo articolo:Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Si apre una settimana decisiva per le sorti del governo e dell’intera legislatura. Quando la pandemia non sembra aver mitigato ancora i suoi effet ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Nella maniera più assoluta no". Così il senatore Paolo Romani, ex Forza Italia, alla domanda di 'Affaritaliani.it' se esista l'ipotesi che lui e altri parlamentari attualme ...