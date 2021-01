Gli arbitri di mercoledì | Milan-Juve a Irrati

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La Lega di Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato le designazioni ufficiali per le sfide di6 gennaio, valevoli per il 16° turno di Serie A. Ecco le designazioni: 12.30 Cagliari-Benevento, Abbattista Eugenio 15.00 Atalanta-Parma, Sacchi Juan Luca 15.00 Bologna-Udinese, Ayroldi Giovanni 15.00 Crotone-Roma, Piccinini Marco 15.00 Lazio-Fiorentina, Abisso Rosario 15.00 Sampdoria-Inter, Valeri Paolo 15.00 Sassuolo-Genoa, Fabbri Michael 15.00 Torino-Verona, Di Bello Marco 18.00 Napoli-Spezia, Mariani Maurizio 20.45ntus,Massimiliano Foto: Serie A Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sarà Massimiliano Irrati a dirigere la sfida del 6 gennaio tra Milan e Juventus in programma a San Siro. Il direttore di gara della sezione di Pistoia sarà coadiuvato da Costanzo e ...L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha reso nota la squadra arbitrale per l'incontro FC Crotone vs AS Roma, valevole per la 16ª ...