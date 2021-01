Giulia e Pierpaolo si lasciano andare e la Gregoraci… GF Vip, la reazione di Elisabetta alla notte di passione del suo ex amico speciale e la nuova fiamma (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli, il capitolo con la Gregoraci è definitivamente chiuso? Stando alle immagini della notte di passione trascorsa con Giulia Salemi, pare che l’ex velino e concorrente del Grande Fratello Vip abbia subito ricceso la passione. E alla luce di quanto accaduto tra i due, fuori dalla casa più spiata d’Italia, come avrà reagito Elisabetta Gregoraci? Scopriamo cosa è successo. I fan del Grande Fratello non potevano che ribattezzare la nuova relazione con il nome “Prelemi”: ebbene si, le immagini della notte d’amore darebbero conferma che tra l’influencer italo-persiana Giulia Salemi e l’ex velino Pierpaolo Pretelli sia sbocciato l’amore, o qualcosa di molto vicino a definirsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)Pretelli, il capitolo con la Gregoraci è definitivamente chiuso? Stando alle immagini delladitrascorsa conSalemi, pare che l’ex velino e concorrente del Grande Fratello Vip abbia subito ricceso la. Eluce di quanto accaduto tra i due, fuori dcasa più spiata d’Italia, come avrà reagitoGregoraci? Scopriamo cosa è successo. I fan del Grande Fratello non potevano che ribattezzare larelazione con il nome “Prelemi”: ebbene si, le immagini dellad’amore darebbero conferma che tra l’influencer italo-persianaSalemi e l’ex velinoPretelli sia sbocciato l’amore, o qualcosa di molto vicino a definirsi ...

Nella giornata di domenica 3 gennaio, l'ex gieffino ha criticato Giulia Salemi per la vicinanza a Pierpaolo Pretelli. Scendendo nel dettaglio, Veneziano ha postato su Instagram un video in cui ...

Salta il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda venerdì 8 febbraio ...

