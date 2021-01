Gemma Galgani | la voce si fa sempre più potente dopo quello che è successo | “Lascia UeD”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2021 potrebbe rivelarsi un anno molto importante per. La dama per eccellenza di Uomini e Donne, che tornerà in tv a partire dal prossimo 7 gennaio, ha chiuso il 2020 con una frequentazione che si sta facendopiù seria. Poche settimane fa ha conosciuto Maurizio Guerci e con il cavaliere è scattata subito la chimica. Come sanno bene i telespettatori più affezionati, la torinese si è ancheta andare all’intimità con Maurizio e, anche se, come raccontato da lei in una delle ultime registrazioni, non hanno trascorso Natale e Capodanno insieme, le cose tra loro procedono a gonfie vele.un lungo tira e molla, i due hanno infatti capito di essere fatti l’una per l’altro. Lo ha confermato anche il suo cavaliere, che ha rito conuna ...