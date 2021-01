Edoardo Vianello in lacrime a Storie Italiane: “Se n’è andata all’improvviso” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Edoardo Vianiello si sfoga a Storie Italiane e racconta il dramma del lutto avvenuto durante la prima ondata della pandemia, va avanti per il nipote. L’attore e cantautore Edoardo Vianiello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 4 gennaio 2021)Vianiello si sfoga ae racconta il dramma del lutto avvenuto durante la prima ondata della pandemia, va avanti per il nipote. L’attore e cantautoreVianiello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Edoardo Vianello sulla morte della figlia: 'Una catastrofe nella mia vita' - infoitcultura : Edoardo Vianello in lacrime per la morte della figlia: “aspetto sempre la sua telefonata” - infoitcultura : Edoardo Vianello sconvolto da un gravissimo lutto: “La sento sempre con me” - infoitcultura : Storie Italiane, Edoardo Vianello in lacrime ricorda la figlia - infoitcultura : Storie Italiane, Edoardo Vianello: «La morte di mia figlia è stata una catastrofe» -