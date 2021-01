Cristina D’Avena ritrova il suo vecchio amore

Leggi su solodonna

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuova avventura professionale per l’amatissima, che si dà (di nuovo) alla radio. Messa per un giorno a settimana la musica nel cassetto, la cantante delle sigle dei cartoni animati più noti sarà chiamata a un’altra grande avventura…, amatissima cantante delle sigle dei cartoni animati, torna ad essere speaker radiofonica. L’artista, he grandi e piccini conoscono, entra a far parte della famiglia di RTL 102.5 Articolo completo: dal blog SoloDonna