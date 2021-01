Coronavirus: Libano impone lockdown di tre settimane (Di lunedì 4 gennaio 2021) Beirut, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il governo libanese ha deciso oggi di imporre un lockdown di almeno tre settimane a partire dal 7 gennaio, durante il quale vi sarà anche un coprifuoco fra le 18 e le cinque del mattino. “La situazione è molto difficile. Servono misure decise ed eccezionali”, ha detto il primo ministro facente funzioni Hassan Diab. Assieme al ministro della Sanità Hamad Hassan, Diab ha sottolineato che non vi sono quasi più posti in terapia intensiva. “La situazione del Coronavirus ha raggiunto un livello molto pericoloso”, ha detto Hassan. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Beirut, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il governo libanese ha deciso oggi di imporre undi almeno trea partire dal 7 gennaio, durante il quale vi sarà anche un coprifuoco fra le 18 e le cinque del mattino. “La situazione è molto difficile. Servono misure decise ed eccezionali”, ha detto il primo ministro facente funzioni Hassan Diab. Assieme al ministro della Sanità Hamad Hassan, Diab ha sottolineato che non vi sono quasi più posti in terapia intensiva. “La situazione delha raggiunto un livello molto pericoloso”, ha detto Hassan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

mattesini_david : RT @OxfamItalia: Abu è uno degli 892mila #rifugiati siriani che in #Libano sono costretti a vivere in campi profughi informali, senza #acqu… - italobaiana : @sergio19692 @GuidoCrosetto Beh ma parliamo sempre di gestione della pandemia da Coronavirus, e non capisco ancora… - robbibarbieri : RT @OxfamItalia: Abu è uno degli 892mila #rifugiati siriani che in #Libano sono costretti a vivere in campi profughi informali, senza #acqu… - OxfamItalia : Abu è uno degli 892mila #rifugiati siriani che in #Libano sono costretti a vivere in campi profughi informali, senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Libano Coronavirus: Libano impone lockdown di tre settimane La Sicilia Coronavirus: Libano impone lockdown di tre settimane

Beirut, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) - Il governo libanese ha deciso oggi di imporre un lockdown di almeno tre settimane a partire dal 7 gennaio, durante il quale vi sarà anche un coprifuoco fra le 18 e le ...

Covid, la variante sudafricana immune al vaccino? Lo teme Londra

Matt Hancock, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, è “incredibilmente preoccupato” per la variante sudafricana ...

Beirut, 4 gen. (Adnkronos/Dpa) - Il governo libanese ha deciso oggi di imporre un lockdown di almeno tre settimane a partire dal 7 gennaio, durante il quale vi sarà anche un coprifuoco fra le 18 e le ...Matt Hancock, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson, è “incredibilmente preoccupato” per la variante sudafricana ...