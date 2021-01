Cnr, studio sul particolato atmosferico: non favorisce la diffusione del Covid in aria (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del coronavirus. È quanto risulta da uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, ora pubblicato su Environmental Research. La ricerca ha analizzato le concentrazioni di SARS-CoV-2 in aria nelle citta’ di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera La prima ondata della pandemia da Covid-19, nell’inverno 2020, ha colpito in maniera piu’ rilevante il Nord Italia rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, e’ stata la regione con la maggiore diffusione. A maggio 2020 vi erano registrati 76.469 casi, pari al 36,9% del totale italiano di 207.428 casi. Perche’ la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilnonlaindel coronavirus. È quanto risulta da unocongiunto tra Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr e Arpa Lombardia, ora pubblicato su Environmental Research. La ricerca ha analizzato le concentrazioni di SARS-CoV-2 innelle citta’ di Milano e Bergamo, studiando l’interazione con le altre particelle presenti in atmosfera La prima ondata della pandemia da-19, nell’inverno 2020, ha colpito in maniera piu’ rilevante il Nord Italia rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, e’ stata la regione con la maggiore. A maggio 2020 vi erano registrati 76.469 casi, pari al 36,9% del totale italiano di 207.428 casi. Perche’ la ...

borghi_claudio : Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studi… - HuffPostItalia : L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studio di Cnr e Arpa Lombardia - Sabbath_fed : #Covid19 e #inquinamento atmosferico: non c'è correlazione. Benissimo #CNR e #ArpaLombardia che hanno sfatato un f… - silvyghi : RT @borghi_claudio: Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studio di… - egazette1 : RT @CNRsocial_: Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del #Covid19. Studio di @CnrIsac e @arpalombardia, analizza… -