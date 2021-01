Ciclismo, Tom Pidcock: “Vado a Tokyo per una medaglia nella MTB”. Ardenne e Vuelta per la stagione su strada (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal prossimo 1° marzo, il giovane fenomeno britannico Tom Pidcock diventerà ufficialmente professionista assieme alla Ineos Grenadiers, che ha ingaggiato il ventunenne di Leeds per tre stagioni. Nuova stella della multidisciplinarietà, geniale su strada, nel ciclocross, e nella mountain bike, oramai Tom sembra essersi pienamente inserito come ‘terzo incomodo’ della coppia Mathieu Van der Poel-Wout Van Aert. Specificando poi la sua maggior tenuta nelle gare di più giorni, che ha già ben dimostrato nel 2020 conquistando, anzi, dominando letteralmente il Giro d’Italia Under 23. Senza dimenticare la sua passione per le classiche che ha già messo in mostra due anni fa vincendo la Piccola Parigi-Roubaix; se non i Mondiali, con la sua medaglia di bronzo nella prova iridata dello Yorkshire 2019 vinta ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal prossimo 1° marzo, il giovane fenomeno britannico Tomdiventerà ufficialmente professionista assieme alla Ineos Grenadiers, che ha ingaggiato il ventunenne di Leeds per tre stagioni. Nuova stella della multidisciplinarietà, geniale su, nel ciclocross, emountain bike, oramai Tom sembra essersi pienamente inserito come ‘terzo incomodo’ della coppia Mathieu Van der Poel-Wout Van Aert. Specificando poi la sua maggior tenuta nelle gare di più giorni, che ha già ben dimostrato nel 2020 conquistando, anzi, dominando letteralmente il Giro d’Italia Under 23. Senza dimenticare la sua passione per le classiche che ha già messo in mostra due anni fa vincendo la Piccola Parigi-Roubaix; se non i Mondiali, con la suadi bronzoprova iridata dello Yorkshire 2019 vinta ...

Dal prossimo 1° marzo, il giovane fenomeno britannico Tom Pidcock diventerà ufficialmente professionista assieme alla Ineos Grenadiers, che ha ingaggiato il ventunenne di Leeds per tre stagioni. Nuova ...

