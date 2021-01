CALCIOMERCATO al via in sordina, in attesa di grandi operazioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si apre oggi, la finestra di mercato che consentirà alle squadre della massima serie di provvedere, eventualmente, a rinforzarsi. Inter e Cagliari per quella che è stata a prima operazione conclusa di questa finestra invernale di CALCIOMERCATO. Nainggolan al Cagliari, ancora una volta, ancora in prestito, dopo una prima parte di stagione praticamente incolore sotto la guida tecnica in nerazzurro di Antonio Conte. Calciatore che sin dall’inizio non sembrava rientrare nei piani del tecnico pugliese, e che ora ritrova la sua condizione ideale nell’amata Sardegna. Inter al centro dell’attenzione anche per il caso Eriksen, con il calciatore ex Tottenham ormai ai ferri corsi con il già citato Conte, che in questa prima parte di stagione lo ha utilizzato con il contagocce, spesso costringendolo ad entrare in campo a pochi minuti dal fischio finale, cosa ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si apre oggi, la finestra di mercato che consentirà alle squadre della massima serie di provvedere, eventualmente, a rinforzarsi. Inter e Cagliari per quella che è stata a prima operazione conclusa di questa finestra invernale di. Nainggolan al Cagliari, ancora una volta, ancora in prestito, dopo una prima parte di stagione praticamente incolore sotto la guida tecnica in nerazzurro di Antonio Conte. Calciatore che sin dall’inizio non sembrava rientrare nei piani del tecnico pugliese, e che ora ritrova la sua condizione ideale nell’amata Sardegna. Inter al centro dell’attenzione anche per il caso Eriksen, con il calciatore ex Tottenham ormai ai ferri corsi con il già citato Conte, che in questa prima parte di stagione lo ha utilizzato con il contagocce, spesso costringendolo ad entrare in campo a pochi minuti dal fischio finale, cosa ...

Advertising

forumJuventus : ? Affare fatto! Bryan #Reynolds alla #Juventus dall'#FCDallas per €8,5mln. Firmerà un contratto fino al 2025 e verr… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Dalla Francia: anche il #Lipsia su #Simakan (via @tanziloic) - infoitsport : Prende il via il calciomercato: ecco i nomi che stuzzicano Milan, Inter e Juventus - calciofemita : ???? @AtletiFemenino superstar del mercato: ecco tutti i colpi di questo calciomercato ???? - infoitsport : Al via il calciomercato invernale -