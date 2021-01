Calcio in lutto, il campione 23enne è morto in un terribile incidente. L’addio del mondo dello sport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il mondo del Calcio piange la scomparsa dell’attaccante classe ’97. È morto domenica mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di Markina-Xemei. La polizia sta conducendo le indagini per risalire alla causa che avrebbe causato lo schianto tra il veicolo del calciatore e un autobus. La notizia sulla dinamica dell’incidente sono però ancora da verificare. Una terribile notizia che scuote il mondo del pallone. Le voci circolate in mattinata sono state confermate con un comunicato della squadra in cui il giovane attaccante militava. “Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno a Lezama. Un grande abbraccio alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra del Gernika”.



Uno dei giocatori più rappresentativi dell’Athletic Bilbao, Ibai ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildelpiange la scomparsa dell’attaccante classe ’97. Èdomenica mattina a seguito di unstradale avvenuto nella zona di Markina-Xemei. La polizia sta conducendo le indagini per risalire alla causa che avrebbe causato lo schianto tra il veicolo del calciatore e un autobus. La notizia sulla dinamica dell’sono però ancora da verificare. Unanotizia che scuote ildel pallone. Le voci circolate in mattinata sono state confermate con un comunicato della squadra in cui il giovane attaccante militava. “Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno a Lezama. Un grande abbraccio alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra del Gernika”.Uno dei giocatori più rappresentativi dell’Athletic Bilbao, Ibai ...

fanpage : Il calciatore aveva solo 23 anni - infoitsport : Lutto nel mondo del calcio, muore un calciatore dell’Athletic Bilbao - zazoomblog : Lutto nel mondo del calcio muore un calciatore dell’Athletic Bilbao - #Lutto #mondo #calcio #muore - infoitsport : Spagna: Mondo del calcio ancora in lutto, Atletico Bilabo sotto shock – Foto - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #liverpool in lutto, è morto Gerry Marsden l'autore di 'You’ll never walk alone' -