Athletic Bilbao | morto Aitor Gandiaga | il calciatore aveva solo 23 anni

A soli 23 anni è morto il calciatore dell'Athletic Bilbao, attualmente in prestito al Gernika, Aitor Gandiaga: le cause del decesso L'Athletic Bilbao perde a soli 23 anni il talentuoso attaccante Aitor Gandiaga, il quale era in prestito al Gernika in Tercera Division. Il ragazzo è deceduto a seguito di un terribile incidente stradale.

