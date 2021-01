Anticipazioni Tempesta d’Amore sabato 9 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 4 gennaio 2021)– Linda sprona Christoph: Christoph è stanco di combattere con Ariane, convinto che anche la presenza di Karl rappresenti uno dei suoi misteri. Ragion per cui decide di rassegnarsi al suo destino, mentre Linda cerca invece di spronarlo a non abbassare la guardia. In tal senso è grazie a lei che Christoph ritornerà a ruggire! L'articolo News Programmi Tv.