Una donna in difficoltà tra le onde, il surfista la vede e si tuffa nell’oceano in burrasca per salvarla: il video integrale del gesto eroico (Di domenica 3 gennaio 2021) Mickey Wright è un surfista con un discreto seguito social. Si trovava in spiaggia alle Hawaii quando ha notato una certa agitazione in riva all’oceano: una donna in difficoltà nel mare in burrasca. Non ci pensa due volte, smette di filmare le onde e si tuffa per soccorrere la donna. Tempo un minuto e riemergono insieme dall’acqua, aiutati da altri bagnanti che si trovavano sul posto. Inutile dire che il video dell’impresa è stato visto e condiviso decine di migliaia di volte. Il video è stato postato sui canali social dell’uomo con il commento “Stai a vedere…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Mickey Wright è uncon un discreto seguito social. Si trovava in spiaggia alle Hawaii quando ha notato una certa agitazione in riva all’oceano: unainnel mare in. Non ci pensa due volte, smette di filmare lee siper soccorrere la. Tempo un minuto e riemergono insieme dall’acqua, aiutati da altri bagnanti che si trovavano sul posto. Inutile dire che ildell’impresa è stato visto e condiviso decine di migliaia di volte. Ilè stato postato sui canali social dell’uomo con il commento “Stai are…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Una donna al patibolo federale Usa, l'ultima 70 anni fa. Il 12 gennaio esecuzione di Lisa Montgomery, uccise donna… - fattoquotidiano : Usa, “Lisa sarà giustiziata il 12 gennaio”: prima esecuzione federale di una donna dopo 70 anni - Radio1Rai : Col rimpastino della giunta @Regione_Sicilia salta l’unica assessora. Al governo dell’Isola solo giacche e cravatte… - KINGZORZI1 : @bimbatiff @Martina50690593 Mamma mia quanto fate schifo. Anni di lotta per sostenere noi donne e terminate facendo… - SignorAldo : RT @NicoEsp72: Rossetto per lei, righello per lui. Una mamma ha accusato #UPIM di sessismo, appoggiata sui social da tanti altri genitori.… -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Monossido, cesareo urgente per una donna Agenzia ANSA Una donna in difficoltà tra le onde, il surfista la vede e si tuffa nell’oceano in burrasca per salvarla: il video integrale del gesto eroico

Mickey Wright è un surfista con un discreto seguito social. Si trovava in spiaggia alle Hawaii quando ha notato una certa agitazione in riva all’oceano: una donna in difficoltà nel mare in burrasca. N ...

Travolta dal treno tra Rovellasca e Lomazzo: gravissima una donna di 37 anni

Paura questa mattina alle 8.14, tra Rovellasca e Lomazzo (nei pressi del passaggio a livello di Manera) per una donna di 37 anni colpita da un treno. La signora, straniera, ha riportato un trauma facc ...

Mickey Wright è un surfista con un discreto seguito social. Si trovava in spiaggia alle Hawaii quando ha notato una certa agitazione in riva all’oceano: una donna in difficoltà nel mare in burrasca. N ...Paura questa mattina alle 8.14, tra Rovellasca e Lomazzo (nei pressi del passaggio a livello di Manera) per una donna di 37 anni colpita da un treno. La signora, straniera, ha riportato un trauma facc ...