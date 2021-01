Tare: 'Caicedo? Per ora nessuna offerta...' (Di domenica 3 gennaio 2021) GENOVA - Inizia il 2021 della Lazio . Si parte dalla sfida con il Genoa, un match da non sbagliare. Il gruppo di Inzaghi vuole punti per rilanciarsi in campionato. Ai microfoni di Sky Sport, il ds ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) GENOVA - Inizia il 2021 della Lazio . Si parte dalla sfida con il Genoa, un match da non sbagliare. Il gruppo di Inzaghi vuole punti per rilanciarsi in campionato. Ai microfoni di Sky Sport, il ds ...

laziolibera : Tare: 'Caicedo? Per ora nessuna offerta...' - frateiacci : Tare a SKY: “Caicedo? Nessuna offerta!”: - pasqualinipatri : Genoa-Lazio, Igli Tare nel pre partita: “Non abbiamo ricevuto offerte per Caicedo” - firenzeviola_it : TARE, Caicedo? Nessun'offerta per lui. È della Lazio - sportli26181512 : Tare: 'Caicedo? Per ora nessuna offerta...': Il ds della #Lazio ha parlato di mercato e della situazione intorno al… -