Spezia-Verona 0-1 | Zaccagni-gol | vantaggio meritato | Diretta | Tabellino

Leggi su meteoweek

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il primo tempo diè quasi tutto di marca scaligera: Barak e Kalinic in gol, entrambi in offside. A metà ripresa locali in inferiorità numerica, ne approfitta il neo-azzurro.… L'articolo0-1-gol,proviene da Meteoweek.com.