Scuola: no al pomeriggio e pochi autobus. Scaricabarile sulla pelle degli studenti (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7 gennaio superiori in classe al 50%. Prof e sindacati impediscono un vero scaglionamento. I medici: così è rischioso. Le regioni tentennano Leggi su quotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7 gennaio superiori in classe al 50%. Prof e sindacati impediscono un vero scaglionamento. I medici: così è rischioso. Le regioni tentennano

ValeRossignoli : @LaVerdicchio @HaiMicaUnAmaca Madonna che invidia però voi non potete capire! Non tanto per il pomeriggio quanto pe… - justlifeonmars : piani della settimana finché non torno a scuola: il 3 studio tutto il giorno, tutta la notte del 4 faccio i compiti… - Karen__Green_ : RT @ultimenotizie: La mareggiata dei giorni scorsi a #Napoli ha distrutto l'antico arco borbonico in pietra, ultima testimonianza del vecch… - AliceMussolin : @imchrap il fatto che non vado più a scuola 5 giorni su sette per sei ore e non finisco di pranzare e riposarmi all… - ValentinaFascia : RT @ultimenotizie: La mareggiata dei giorni scorsi a #Napoli ha distrutto l'antico arco borbonico in pietra, ultima testimonianza del vecch… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola pomeriggio Scuola: no al pomeriggio e pochi autobus. Scaricabarile sulla pelle degli studenti Quotidiano.net Caduta a scuola, colpa dei genitori

Bimba arrivata in classe con lo stivaletto rotto: respinta richiesta danni al Ministero, spese processuali a carico ...

No all’orario pomeridiano, pochi autobus Solito scaricabarile sulla pelle degli studenti

Il 7 gennaio superiori in classe al 50%. Prof e sindacati impediscono un vero scaglionamento. I medici: così è rischioso. Le regioni tentennano ...

Bimba arrivata in classe con lo stivaletto rotto: respinta richiesta danni al Ministero, spese processuali a carico ...Il 7 gennaio superiori in classe al 50%. Prof e sindacati impediscono un vero scaglionamento. I medici: così è rischioso. Le regioni tentennano ...