Scuola | Giannelli Anp | “Basta polemiche | no a scaglionamenti irragionevoli”

ROMA – "Con l'avvicinarsi della data del 7 gennaio, e quindi del ritorno a scuola degli studenti delle superiori, assistiamo a numerose polemiche tra Regioni e Governo sulla opportunita' o meno di tale ripresa. Ci si deve basare sulle evidenze scientifiche rappresentate dal CTS e quindi si' alla riapertura in presenza ma solo se non ci sono rischi per l'incolumita' di studenti e personale. La frequenza deve essere ripristinata ma senza turnazioni dannose per l'organizzazione di vita e di studio dei ragazzi, limitando al massimo l'ampiezza degli scaglionamenti". Lo dice Antonello Giannelli, presidente Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalita' della scuola).

