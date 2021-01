Roma-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 3 gennaio 2021) oggi va in scena Roma-Sampdoria, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I giallorossi, attualmente al terzo posto in classifica, vanno a caccia di una vittoria per rimanere aggrappate al duo di testa formato da Inter e Milan, distanti rispettivamente sei e sette punti. L’incontro, previsto oggi domenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I giallorossi, attualmente al terzo posto in classifica, vanno a caccia di una vittoria per rimanere aggrappate al duo di testa formato da Inter e Milan, distanti rispettivamente sei e sette punti. L’incontro, previstodomenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su DAZN 1, oltre che insulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

