Roma-Sampdoria 0-0 | Inizia la ripresa | Dzeko di testa angola troppo (Di domenica 3 gennaio 2021) Un primo tempo equilibrato, con una leggera predominanza giallorossa come possesso palla. Poche occasioni sotto una pioggia torrenziale. La ripresa Inizia con un colpo di testa di Dzeko fuori di… L'articolo Roma-Sampdoria 0-0 Inizia la ripresa Dzeko di testa angola troppo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Un primo tempo equilibrato, con una leggera predominanza giallorossa come possesso palla. Poche occasioni sotto una pioggia torrenziale. Lacon un colpo didifuori di… L'articolo0-0ladiproviene da Meteoweek.com.

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 2-0 Sassuolo Cagliari 0-1 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 0-1 Lazio Parma 0-1 Tor… - tancredipalmeri : L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fuori Juventus in casa - ZonaGiallorossa : ? 55' | Roma 0-0 Sampdoria ?? Ammonito #BrunoPeres per fallo su #Candreva #ZonaGiallorossa #AsRoma #RomaSampdoria #SerieATIM - PagineRomaniste : 50’ - Peres crossa, arriva Dzeko che di testa mette di poco a lato del palo. Audero era sulla traiettoria Roma 0-… - BelissimoGioco : Live Scores in #SerieATIM Atalanta 3-0 Sassuolo Cagliari 0-1 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 0-1 Lazio Parma… -