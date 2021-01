Roma-Sampdoria 0-0 | Cronaca minuto per minuto | Pau Lopez sventa su Candreva (Di domenica 3 gennaio 2021) Alle 15.00 si gioca allo stadio Olimpico Roma-Sampdoria, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali e la Cronaca LIVE! Al quindicesimo Pellegrini impegna Audero. FORMAZIONI… L'articolo Roma-Sampdoria 0-0 Cronaca minuto per minuto Pau Lopez sventa su Candreva proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Alle 15.00 si gioca allo stadio Olimpico, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali e laLIVE! Al quindicesimo Pellegrini impegna Audero. FORMAZIONI… L'articolo0-0perPausuproviene da Meteoweek.com.

tancredipalmeri : L’Inter trema per la contrattura d Lukaku. Prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria fuori Roma in casa Fiorentina fuori Juventus in casa - sebastianudo : RT @CarlosXArguello: Agenda 09h00: Fiorentina vs. Bologna 09h00: Roma vs. Sampdoria 09h00: Atalanta vs. Sassuolo 11h30: Chelsea vs. Manches… - zazoomblog : Live Roma-Sampdoria 0-0: nubifragio allOlimpico. Il campo inizia a risentirne - #Roma-Sampdoria #nubifragio - mmiicchheellaa : Io avevo chiesto Pornhub e lui ha capito Inter-Crotone e Roma-Sampdoria ?? - PagineRomaniste : 37' - Roma vicina al gol! Pellegrini serve Mkhitaryan in mezzo all'area, ma l'armeno viene anticipato da un interve… -