Perché gli 007 giapponesi spaventano Pechino

(Di domenica 3 gennaio 2021) Il Giappone entrerà nell’alleanza d’intelligence Five Eyes unendosi ad Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti? A domandarselo è il Global Times, uno dei megafoni in lingua inglese della propaganda cinese, con un articolo di Wang Guangtao, associate research fellow presso il Center for Japanese Studies alla Fudan University. È lo stesso Global Times a sottolineare come il materiale d’intelligence fornito dal Giappone a due membri dell’alleanza, Regno Unito e Stati Uniti, sia stato alla base delle accuse occidentali contro il governo cinese per la situazione della minoranza musulmana nella strategica regione dello Xinjiang. “Alcuni analisti lo definiscono come un passo importante per l’adesione del Giappone all’alleanza di condivisione d’intelligence Five Eyes”, scrive l’esperto cinese. Che non si limita a riportare fonti giapponese. Cita anche il recente rapporto ...