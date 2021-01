Pagelle Inter Crotone: assolo di Lautaro, Vidal opaco (Di domenica 3 gennaio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Inter Crotone Le Pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Crotone, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Lautaro FLOP: Vidal VOTI Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 6 (81? Kolarov ng); Hakimi 6.5, Barella 6.5 (70? Gagliardini 6), Brozovic 6, Vidal 5 (46? Sensi 6), Young 6.5; Lukaku 7.5 (75? Perisic), Lautaro Martinez 8. Crotone (3-5-2): Cordaz 5; Golemic 6.5 ( 85? Djidji ng), Marrone 4, Luperto 5 (70? Magallan 5.5); Pereira 5, Molina 6.5 (85? Vulic ng.), Zanellato 6.5, Eduardo 6, Reca 6; Riviere 5.5 (61? Simy 5.5) , ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:VOTI(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 6, Bastoni 6 (81? Kolarov ng); Hakimi 6.5, Barella 6.5 (70? Gagliardini 6), Brozovic 6,5 (46? Sensi 6), Young 6.5; Lukaku 7.5 (75? Perisic),Martinez 8.(3-5-2): Cordaz 5; Golemic 6.5 ( 85? Djidji ng), Marrone 4, Luperto 5 (70? Magallan 5.5); Pereira 5, Molina 6.5 (85? Vulic ng.), Zanellato 6.5, Eduardo 6, Reca 6; Riviere 5.5 (61? Simy 5.5) , ...

davidecurrenti : Ottava vittoria di fila, attacco devastante, #Vidal male. Le pagelle dei nerazzurri. #inter #InterCrotone - calciodangolo_ : ??Tripletta per #Martinez, disastro #Marrone. Le pagelle di #InterCrotone per il #fantacalcio?? - Angolo_Inter : ??Tripletta per #Martinez, disastro #Marrone. Le pagelle di #InterCrotone per il #fantacalcio?? - fcin1908it : PAGELLE: Hakimi è una meraviglia, Lukaku-Lautaro devastanti. Ma l'Inter cambia quando... - - TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Inter - Disastro Vidal. Lautaro festeggia il 2021 con un pallone in bacheca -