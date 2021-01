Osimhen: «Ho sbagliato, chiedo scusa al Napoli, al mister, ai compagni, ai tifosi» (Di domenica 3 gennaio 2021) Osimhen chiede scusa al Napoli. Victor Osimhen su Instagram, nelle storie, ha chiesto scusa al Napoli per il suo viaggio in Nigeria e la partecipazione alla festa di compleanno dove, molto probabilmente, ha contratto il Covid-19. Ecco cosa ha pubblicato prima dell’inizio di Cagliari-Napoli Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. chiedo scusa alla Società, al mister, alla squadra e ai tifosi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021)chiedeal. Victorsu Instagram, nelle storie, ha chiestoalper il suo viaggio in Nigeria e la partecipazione alla festa di compleanno dove, molto probabilmente, ha contratto il Covid-19. Ecco cosa ha pubblicato prima dell’inizio di Cagliari-Mi dispiace per quanto è accaduto. Hoad andare in Nigeria in questo momento anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Hoa partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo.alla Società, al, alla squadra e ai. L'articolo ilsta.

