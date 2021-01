“Orribile” Christian De Sica a testa bassa contro il conduttore | quello che è successo non lo ha mandato giù

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) La puntata Speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip è stata un unicum in tutti i sensi. Una serata diversa dal solito, caratterizzata da tante eccezioni, come il saluto dei familiari ai concorrenti, il balletto, gli ospiti a sorpresa e molto, molto altro. Una delle sorprese della serata, però, ha provocato moltissime polemiche. Tutti sanno infatti che i concorrenti non possono aver alcun contatto con l’esterno dal momento in cui mettono piede nella Casa. Così i vip non sanno cosa succede fuori. E siccome il 2020, diciamocelo, è stato un anno pieno di disgrazie, Alfonso Signorini ha deciso di far vedere agli inquilini della Casa un video con tutti i personaggi celebri che ci hanno lasciato negli ultimi 12 mesi. Una vera e propria ‘carrellata di morti celebri’ che ha generato sconcerto. Nessuno dei concorrenti sapeva infatti della morte, fra gli altri, del celebre attore Gigi ...