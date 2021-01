Neymar pazzo di Counter Strike: 40 mila euro spesi per personalizzare le “sue armi” (Di domenica 3 gennaio 2021) Neymar e la sua passione per CS:GO, ovvero il noto videogioco Counter Strike tornano a far parlare. Se in passato la stella del Paris Saint-Germain si era fatta notare per dirette social su Twitch.tv davvero bizzarre, adesso è un noto Youtuber ad analizzare le vicende legate alle modalità di gioco del brasiliano.TDM Heyzeus ha fatto un calcolo, seppur approssimativo, sulla possibile spesa del calciatore del Psg relativamente alla personalizzazione del proprio "inventario di armi", chiaramente sul gioco. Dalle stime effettuate, O'Ney è arrivato a spendere una cifra di almeno 40 mila euro per le cosiddette skin delle armi. Fucili, pistole e tanto altro, personalizzate a piacimento della stella brasiliana che, a quanto pare, non ha certo badato a spese per quello che è ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021)e la sua passione per CS:GO, ovvero il noto videogiocotornano a far parlare. Se in passato la stella del Paris Saint-Germain si era fatta notare per dirette social su Twitch.tv davvero bizzarre, adesso è un noto Youtuber ad analizzare le vicende legate alle modalità di gioco del brasiliano.TDM Heyzeus ha fatto un calcolo, seppur approssimativo, sulla possibile spesa del calciatore del Psg relativamente alla personalizzazione del proprio "inventario di", chiaramente sul gioco. Dalle stime effettuate, O'Ney è arrivato a spendere una cifra di almeno 40per le cosiddette skin delle. Fucili, pistole e tanto altro, personalizzate a piacimento della stella brasiliana che, a quanto pare, non ha certo badato a spese per quello che è ...

