Napoli | Victor Osimhen si scusa tramite social

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ha fatto decisamente “rumore” il video che ha fatto il giro del web che ritrae il giovane centravanti del, festeggiare nel suo paese il proprio 22esimo compleanno totalmente accerchiato da persone senza alcuna misura di distanziamentoe o mascherine. Non per caso infattiè risultato positivo al Covid poche ore prima. Poche ore fa il giovane centravanti si è pubblicamenteto sul proprio account Instagram in una storia. Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedoalla società, al mister, alla squadra ed ai tifosi”, Giornal.it.