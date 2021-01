Maltempo ai Castelli Romani: attimi di paura, un albero crolla sulla casa, l’intervento di rimozione dura ore (FOTO) (Di domenica 3 gennaio 2021) Molti danni si sono registrati nelle ultime ore a causa del Maltempo che ha colpito il Lazio in questo inizio del 2021. In particolare a Grottaferrata un albero è precipitato su una casa nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 15:00. Il crollo è avvenuto in Via Isonzo, dove sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Marino. l’intervento di rimozione è durato ore, difatti era ancora in corso intorno alle 22:30. 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) Molti danni si sono registrati nelle ultime ore a causa delche ha colpito il Lazio in questo inizio del 2021. In particolare a Grottaferrata unè precipitato su unanel pomeriggio di ieri intorno alle ore 15:00. Il crollo è avvenuto in Via Isonzo, dove sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Marino.dito ore, difatti era ancora in corso intorno alle 22:30. 1 di 4 ...

