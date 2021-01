Le dimissioni di Iaccarino dopo aver sparato dal balcone: “Ha leso la mia immagine pubblica” (Di domenica 3 gennaio 2021) Aveva destato molte polemiche il video in cui Leonardo Iaccarino, la notte di Capodanno, sparava – con una pistola a salve – del balcone. Ha inviato una lettera al sindaco… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Aveva destato molte polemiche il video in cui Leonardo, la notte di Capodanno, sparava – con una pistola a salve – del. Ha inviato una lettera al sindaco… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Con una lettera inviata al sindaco di Foggia, Franco Landella, il presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino ha annunciato le sue dimissioni dopo il video in cui spara con una pistola a ...

«Devo anteporre l'interesse dell'Istituzione che rappresento e della intera Città, che per mia responsabilità si trova negativamente al centro della cronaca, e pertanto compiere un gesto per me doloro ...

