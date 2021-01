Interviste post Cagliari-Napoli 1-4 | le parole degli allenatori

maxMDN58 : @robisala3 @NicoSpinelli8 Per la prima volta nelle interviste post ha ammesso il problema. Chissà se anche di averlo creato? - ella_ciaccia911 : RT @Monic33644074: La famiglia di pier che adora solo miss valletopoli il fratello smanioso di tv che fa interviste e chiama già la miss co… - Monic33644074 : La famiglia di pier che adora solo miss valletopoli il fratello smanioso di tv che fa interviste e chiama già la mi… - IEbbasta : @PinoVaccaro77 Esatto, è questo il problema , tutto il circo al seguito con le interviste alla madre e i suoi post… - liidsss : @sunkencondos Di mira? Sono un post e una storia pubblica della Ghenea, dopo che pubbliche interviste di Zaniolo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Interviste post

Periodico Daily - Notizie

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in occasione della consueta intervista post partita ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita con l'Atalanta. Queste le sue dichiaraz ...'Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste. (Fotogramma). 'Io non sono fidanzata da tanti mesi, l'ho detto molte volte qui sui social e nelle interv ...