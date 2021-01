Inter-Crotone oggi | Serie A | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) LaA si affaccia al 2021 con la quindicesima giornata di campionato. Le partite di domani saranno il preludio di un gennaio parecchio frenetico, con sei partite nel giro di quattro settimane; un buon affare per gli appassionati, rimasti a secco di calcio per una decina di giorni a causa delle feste natalizie. Ad aprire ildella quindicesima tornata stagionale sarà la sfida traallo stadio San Siro. La classifica parla di un confronto assai impari: i neroazzurri stanno vivendo un ottimo momento in campionato, con sette vittorie di fila che hanno portato la squadra di Antonio Conte al secondo posto ad un solo punto dai cugini del Milan. I calabresi stazionano invece nei bassifondi, al penultimo posto con soli nove punti conquistati, ma hanno chiuso il 2020 con un importante successo ...