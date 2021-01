Insigne raggiunge Careca nella classifica all time dei marcatori del Napoli (Di domenica 3 gennaio 2021) Con il gol segnato al Cagliari su rigore, Lorenzo Insigne aggancia Careca nella classifica all time dei marcatori del Napoli. Il club partenopeo festeggia il traguardo del capitano su Twitter. E’ la rete numero 96 per Lorenzo. @Lor Insigne aggancia Careca nella classifica all-time dei marcatori del Napoli! #CagliariNapoli 1-4 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/RVmWKnlBPl — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 3, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021) Con il gol segnato al Cagliari su rigore, Lorenzoagganciaalldeidel. Il club partenopeo festeggia il traguardo del capitano su Twitter. E’ la rete numero 96 per Lorenzo. @Loragganciaall-deidel! #Cagliari1-4 #ForzaSempre pic.twitter.com/RVmWKnlBPl — Official SSC(@ssc) January 3, 2021 L'articolo ilsta.

Il club partenopeo festeggia il traguardo del capitano su Twitter. E’ la rete numero 96 per Lorenzo. Con il gol segnato al Cagliari su rigore, Lorenzo Insigne aggancia Careca nella classifica all time ...

La Roma resta terza, Napoli espugna Cagliari, manita Atalanta

PALERMO (ITALPRESS) – Vincono Roma, Napoli, Atalanta, Verona e Torino, pari della Lazio in casa Genoa e tra Fiorentina e Bologna. Una zampata ...

Con il gol segnato al Cagliari su rigore, Lorenzo Insigne aggancia Careca nella classifica all time dei marcatori del Napoli. Il club partenopeo festeggia il traguardo del capitano su Twitter. E' la rete numero 96 per Lorenzo.

PALERMO (ITALPRESS) – Vincono Roma, Napoli, Atalanta, Verona e Torino, pari della Lazio in casa Genoa e tra Fiorentina e Bologna.