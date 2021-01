I profumi da uomo più sexy | a seconda dell' età

Leggi su gqitalia

(Di domenica 3 gennaio 2021) Idapiù'età sono quelli selezionati in questo articolo secondo un semplice principio: una fragranza ha il duplice obiettivo di darci maggiore sicurezza e farci sentire sensuali o seducenti. I sei aromi di noti marchi che qui presentiamo hanno in comune la caratteristica di esaltare la sensualità maschile, sia nel prêt-à-porter, sia nel profumo. Dal giovane ventenne che sta esplorando il mondo, all'maturo che sa fare la scelta migliore, ecco le fragranze più'età in grado di mandare in estasi i sensi di chiunque li percepisca.sensuali adatti ai ventenni Appartengono a questa prima categoria gli aromi freschi e leggeri, in particolare le note acquatiche. ...