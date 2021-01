Governo: Renzi non molla, crisi più vicina. Cosa può accadere adesso (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tempo corre. Il nuovo anno è appena cominciato ma le tenaglie della politica si stringono attorno al Governo Conte. Nel palazzi del potere si attende che il presidente del Consiglio presenti già il 7 gennaio il pacchetto del Recovery plan per la destinazione dei fondi europei contro le conseguenze della pandemia di Covid. Sarà quello il banco di prova. L’alleato politicamente meno rappresentativo ma più “pesante” in questo momento è Italia Viva di Matteo Renzi (foto in alto). Il gruppo parlamentare e ministeriale che l’ex premier, spinto secondo molti commentatori dal Pd, sta usando come un ariete per mettere alle corde l’esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese vicino ai Cinque Stelle. I punti cruciali Matteo Renzi ha ribadito in questi giorni a cavallo tra 2020 e 2021 che occorre un cambio di passo netto, altrimenti “sarà una ... Leggi su velvetmag (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tempo corre. Il nuovo anno è appena cominciato ma le tenaglie della politica si stringono attorno alConte. Nel palazzi del potere si attende che il presidente del Consiglio presenti già il 7 gennaio il pacchetto del Recovery plan per la destinazione dei fondi europei contro le conseguenze della pandemia di Covid. Sarà quello il banco di prova. L’alleato politicamente meno rappresentativo ma più “pesante” in questo momento è Italia Viva di Matteo(foto in alto). Il gruppo parlamentare e ministeriale che l’ex premier, spinto secondo molti commentatori dal Pd, sta usando come un ariete per mettere alle corde l’esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese vicino ai Cinque Stelle. I punti cruciali Matteoha ribadito in questi giorni a cavallo tra 2020 e 2021 che occorre un cambio di passo netto, altrimenti “sarà una ...

