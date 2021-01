Genoa Lazio LIVE 1-1: riapre i conti Destro (Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Lazio si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Lazio 1-1 MOVIOLA 1? Si parte – Calvarese fischia il via: è Genoa-Lazio 6? Duro intervento di Czyborra – Il giocatore travolge Lazzari in area di rigore, Calvarese lascia giocare 10? Milinkovic atterrato da Zapata – Il Sergente cade al limite dell’area negli sviluppi di un calcio d’angolo per un contatto col giocatore: Calvarese rivede al VAR – tra le proteste dei rossoblu – la posizione 13? Calcio di rigore – L’arbitro, dopo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Si parte – Calvarese fischia il via: è6? Duro intervento di Czyborra – Il giocatore travolge Lazzari in area di rigore, Calvarese lascia giocare 10? Milinkovic atterrato da Zapata – Il Sergente cade al limite dell’area negli sviluppi di un calcio d’angolo per un contatto col giocatore: Calvarese rivede al VAR – tra le proteste dei rossoblu – la posizione 13? Calcio di rigore – L’arbitro, dopo ...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 2-0 Sassuolo Cagliari 0-1 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 0-1 Lazio Parma 0-1 Tor… - beinsports_FR : [?? LIVE - 15H00] ???? Le multiplex #SerieA en direct sur beIN SPORTS : ?? 3 : Atalanta - Sassuolo ?? MAX 5 : AS Rome… - sportface2016 : #GenoaLazio Il VIDEO del GOL di Mattia #Destro che sigla l'1-1 per i rossoblù in quel di Marassi - OnlyFootb : 2T. ? 67' Atalanta 4-0 Sassuolo Cagliari 1-2 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-1 Torino AS Rom… - SkeioMig : Genoa 1-1 Lazio 58' Mattia Destro -