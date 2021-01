Francesca Chillemi torna in Che Dio ci aiuti | la sua è una suora “rock and roll”

Leggi su dilei

(Di domenica 3 gennaio 2021) Bella, bellissima, e pronta are in tv dopo un 2020 difficile per tutti.è pronta ad accogliere insieme agli spettatori l’arrivo in tv dal 7 gennaio della sesta serie di Rai 1 Che Dio Ci, in cui interpreta Azzurra, una futura novizia definita “and” dalla stessa Roberta Fialdini che ha ospitato laper un’intervista nel suo salotto di A ruota libera. Da Ex Miss Italia, incoronata reginetta di bellezza nell’ormai lontano 2003 come prima Miss di Carlo Conti (che la volle subito al suo fianco nell’edizione de I raccomandati di quell’anno),di strada ne ha fatta, e come lei stessa ha spiegato, ha capito ben presto che quello che sentiva di voler diventare era proprio ...