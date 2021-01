“È finita”. La coppia super vip si dice addio: il loro matrimonio è durato appena un anno (Di domenica 3 gennaio 2021) Zoe Kravitz, la notizia arriva solo oggi. L’indiscrezione sulla vita privata della figlia della star viene diffusa su People. Sembra essere decisa ad avviare tutte le pratiche per procedere nel divorzio dal marito Karl Glusman. Sempre uniti e affiatati è una doccia fredda che arriva del tutto inaspettata. Scopriamo insieme come sono andate le cose negli ultimi tempi tra di loro. Pare che, secondo quanto riportato sulla rivista, sia stata Zoe Kravitz a chiedere la separazione definitiva. Tutto risale a pochi giorni prima della Vigilia di Natale, esattamente il 23 dicembre. E la cosa si fa seria, visto che il magazine ha avuto la possibilità di visionare i documenti che attestano il divorzio tra i due attori. Rimane da capire il motivo che abbia portato alla decisione.



. E pensare che per quanto novellini, Zoe Kravitz e l’attore Karl Glusman ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Zoe Kravitz, la notizia arriva solo oggi. L’indiscrezione sulla vita privata della figlia della star viene diffusa su People. Sembra essere decisa ad avviare tutte le pratiche per procedere nel divorzio dal marito Karl Glusman. Sempre uniti e affiatati è una doccia fredda che arriva del tutto inaspettata. Scopriamo insieme come sono andate le cose negli ultimi tempi tra di. Pare che, secondo quanto riportato sulla rivista, sia stata Zoe Kravitz a chiedere la separazione definitiva. Tutto risale a pochi giorni prima della Vigilia di Natale, esattamente il 23mbre. E la cosa si fa seria, visto che il magazine ha avuto la possibilità di visionare i documenti che attestano il divorzio tra i due attori. Rimane da capire il motivo che abbia portato alla decisione.. E pensare che per quanto novellini, Zoe Kravitz e l’attore Karl Glusman ...

sweetlittlebe4r : ma come ci sono finita in mezzo ad un litigio di coppia - escopata84 : è evidente ormai. Mario, pilotato, cerca di non fare uscire Zenga spingendo sulla coppia.leggete l'ultimo post di A… - greyscapshawj : @bianxaneve allora molto da dire però in generale sì! E la rivedrei anche. Sono molto di parte perché mi sono innam… - ddorkynclumsy : Ne avevo una irl...finita malissimo Qui ho una bellissima relazione con @moonsrchive aka Celty Sturlurson (io sono… - PettirossoHood : @SoniaZavattini @Dreaming_Bobo @carrarofabio69 Pensavo era finita e pensavo anche per lui? Che coppia affiatata ?? pensavi tu per entrambi? ?? -